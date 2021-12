Lenkerin ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen verweigerte Drogentest

Die Frau wurde in der Schlüsselhofgasse von einer Streife angehalten. Die Beamten wurden durch die auffällige Fahrweise auf die Lenkerin aufmerksam, berichtete die Polizei am Dienstagabend. "Dabei zeigte die 27-jährige Lenkerin eindeutige Symptome einer Suchmittelbeeinträchtigung", heißt es in einer Presseaussendung. Es stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein besitzt. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Lenkerin mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Nach der Einvernahme auf der Dienststelle verweigerte sie die klinische Untersuchung. Sie wird mehrfach angezeigt.