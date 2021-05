Es wären wohl 3000 bis 4000 Stadionbesucher gewesen, die Kapitän Thomas Himmelfreundpointner an diesem sonnigen Nachmittag stehend mit Applaus in seinem letzten Heimspiel für den SK Vorwärts Steyr verabschiedet hätten. So aber standen dem 33-jährigen Mittelfeldrackerer aus dem Ennstal gestern nur die Spieler Spalier, die ebenso applaudierten wie Funktionäre und einige wenige akkreditierte Gäste.