Ledersprung: Ein Steyrer wird zum Ehrenbergmann

Der heiligen Barbara ist jener Gerstensaft der Brauerei Göss gewidmet, der am Samstag auf dem Stadtplatz von Vizebürgermeister Wilhelm Hauser angeschlagen wird. Zum Fest wird die Knappschaft Vordernberg in Steyr erwartet. Sie zeigt um 14.30 Uhr auf dem Christkindlmarkt Promenade traditionelles Bergmannsbrauchtum zu Ehren der heiligen Barbara. Der Musikverein Aschach begleitet die steirischen Gäste danach zum Barbarabieranstich und zur Biersegnung auf dem Adventmarkt Altstadt. Das vollmundige Bier wird in den Gastronomiebetrieben Jedermanns, Knapp am Eck, Mader, Minichmayr und Schwechaterhof ausgeschenkt.

Absoluter Höhepunkt der Feierlichkeiten ist allerdings der Ledersprung, mit dem ein Steyrer Bürger zum Ehrenbergmann ernannt wird. Die Knappschaft Vordernberg verleiht zum ersten Mal außerhalb der Steiermark diesen Ehrentitel.