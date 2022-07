Lebensretter Zöttl: Habe nicht zum ersten Mal jemanden aus der Enns gezogen

Die Hilfeschreie eines elfjährigen afghanischen Mädchens und deren verzweifelter Familie waren Montagnachmittag – wie heute in den OÖN berichtet – laut über den Zusammenfluss von Enns und Steyr gehallt. Bis in die Wohnung von Steyrs Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP), der sich gerade im zweiten Stock seines Hauses am Ortskai befunden hatte.