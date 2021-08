Lebensqualität für das Stadtzentrum: Was braucht Steyr?

Viele Leser haben uns bereits ihre Meinung dazu und ihre Ideen geschickt. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation wird rund eineinhalb Monate vor der kommenden Gemeinderatswahl immer deutlicher. Weder der Staus quo am Stadtplatz noch die holprigen Versuche von Chill-Zonen am Ennskai begeistern wirklich.

Wie denken Sie darüber? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge, was in Steyr passieren soll, was fehlt, was falsch läuft, und auch was bereits passt.

Ihre Meinung ist gefragt: E-Mail an steyr@nachrichten.at