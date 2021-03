Ungeschickter Lebensmittel-Dieb verletzte sich bei der Flucht

Das Quartett hatte am Dienstag vor einer Woche seinen Plan in die Tat umgesetzt: Kurz vor Ladenschluss "versteckten" die Rumänen das Fluchtauto hinter dem Supermarkt. Einer von ihnen wartete im Inneren beim Eingang, zwei fungierten als "Ablenker". Sie befragten die Angestellten im Geschäft, wo sich bestimmte Lebensmittel befinden würden. Währenddessen stellte ihr Komplize einen Einkaufswagen in der Nähe des Eingangs ab. Nach und nach befüllte er zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln. Nachdem die "Ablenker" den Supermarkt verlassen und von Innen ein Handzeichen bekommen hatten, lösten sie den Mechanismus zur Öffnung der Eingangsschiebetür aus. In dem Moment flüchtete der Komplize mit dem gefüllten Eingangswagen aus dem Geschäft.

Die Diebe liefen daraufhin zum Fluchtauto und warfen die Taschen in den Kofferraum. "Beim Zuschlagen des Kofferraumdeckels war einer von ihnen etwas zu langsam und wurde vom Deckel schmerzhaft am Kopf getroffen", berichtet die Landespolizeidirektion. Nachdem die drei Männer den vierten Verdächtigen beim Eingang abgeholt hatten, ergriffen sie mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen ablesen, weshalb das Quartett nach kurzer Zeit gefasst werden konnte. An der Adresse fanden die Polizisten das Fluchtauto, im Kofferraum einen Teil der gestohlenen Lebensmittel. Den Rest der Beute hatten die Verdächtigen bereits in den Kühlschrank geräumt. Die vier Rumänen seien von Zeugen eindeutig wiedererkannt worden und werden angezeigt, teilte die Polizei mit.

