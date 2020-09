Lebenshilfe hat ein neues Wohnhaus in Großraming

Zudem wurde ein Kurzzeit-Wohnplatz zur Entlastung von pflegenden Angehörigen in der Region geschaffen. Am Wochenende wurde dieses Projekt nun von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) eröffnet: "Menschen mit Beeinträchtigungen müssen ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Dazu gehören der passende Wohnraum und eine adäquate Begleitung."

Von den neuen Bewohnern seien acht bereits im ehemaligen Wohnhaus untergebracht gewesen, sieben weitere aus dem Bezirk Steyr-Land konnten neu aufgenommen werden, berichtete Wohnhaus-Leiterin Hemma Hammann. Wichtig sei auch gewesen, die Bewohner nicht aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen, wie Bürgermeister Leopold Bürscher erklärte: "Sie sind ein fixer Bestandteil unseres dörflichen und kirchlichen Lebens."

Zudem wurden neue Jobs geschaffen. Insgesamt beschäftigt die Lebenshilfe im Bereich Wohnen in Großraming nun 25 Personen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Großraming Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.