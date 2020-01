Lawinenexperte Michael Larcher referiert in Molln

Seit mittlerweile mehr als zwanzig Jahren beschäftigt sich Michael Larcher mit dem Thema Lawinen und Sicherheit am Berg. Er war maßgeblich an der Entwicklung der aktuellen Stop-or-Go-Methode beteiligt. Seine Vortragstour führt ihn am Mittwoch, 22. Jänner, um 19 Uhr ins Nationalparkzentrum nach Molln.

Larcher referiert dabei in abwechslungsreicher und informativer Weise über die neuesten Erkenntnisse sowie richtiges Verhalten bei Lawinenabgängen und analysiert Unfälle der vergangenen Saison – ein Muss für alle Schitourengeher.