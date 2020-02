Die Laussabauernalm steht zum Verkauf – die OÖN berichteten. Jetzt befürchten auch die Grünen im oö. Landtag, dass nach einer Verkettung widriger Umstände sogar der Nationalpark Kalkalpen in seinem Flächenausmaß schrumpfen könnte. Nirgendwo stehe geschrieben, dass sich nämlich auch ein neuer Besitzer an die Beschränkungen hält, die der Nationalpark verlangt, in dessen "Bewahrungszone" das Gebiet der Laussabauernalm fällt.