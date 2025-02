"Lausbuben" in der Lederhose tanzen beim Rudenkirtag in Sierning auf

Sie schlüpfen in die Lederhose, stampfen zu den Klängen einer Steirischen Ziehharmonika auf den Tanzboden und singen lustige Gstanzln über ihre Eltern und die Lehrer in der Schule: Seit sechs Jahren machen die Sänger der "Eggstoana Rud" aus Waldneukirchen, Johannes Riedl, Josef Diwald, Günther Gsöllhofer und Gerald Gebes-huber, ihre Söhne und deren Klassenkameraden mit dem Traunviertler Landler und lustigen Achtzeilern vertraut. Am heurigen Faschingsdienstag, 4. März, tritt die Bubengruppe der "Lauser Rud" wieder im Sierninger Ruden- und Forsthofsaal beim Rudentanz auf, der auch im Verzeichnis des UNESCO-Weltkulturerbes steht.

"Es ist uns eine Freude, dass diese schöne Tradition weiter gepflegt wird", sagt Engelbert Hundsberger vom Rudenkomitee Sierning, das das seit dem Jahr 1732 bestehende Brauchtumsfest jedes Jahr im Fasching veranstaltet.

Die beiden Säle, in denen die Tanzgruppen der "Ruden" auf der Bühne den Traunviertler Landler tanzen und lustige Reime zum Zeitgeschehen vortragen, sind immer gesteckt voll. Heuer haben sich als Ehrengäste Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Christian Dörfel angesagt, die nicht nur Gefahr laufen, "angesungen" zu werden, sondern mit Sicherheit mit närrischen Spottgedichten bedacht werden. "Sie lachen selber am lautesten", wissen erfahrene Sänger wie von der "Eggstoana Rud", die vor 30 Jahren interessanterweise bei einer Zehrung im Gasthaus Pachinger nach einem Begräbnis in Waldneukirchen gegründet wurde und heuer Jubiläum feiert. Ihr Alter wird bei der heurigen Aufführung noch übertroffen: Für die Musikbegleitung der "Welser Rud" streicht der Doyen der Volksmusik, Volker Derschmidt, der im Dezember den 90. Geburtstag gefeiert hat, mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige. "Die Welser Rud besteht schon sehr lange", drückt es Hundsberger diplomatisch aus. Die älteren Semester haben aber nichts von ihrer Kunstfertigkeit des Tanzens und Reimens verlernt und geben beim heurigen Rudenkirtag wieder einen ihrer bereits selten gewordenen Auftritte. Der Tag unbeschwerter Heiterkeit beginnt – auch das ist eine schöne Sache – besinnlich um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sierning.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

