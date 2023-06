Laufklassiker beim Steyrer Stadtfest

Beim Comeback nach der Corona-Pause waren insgesamt 400 Läufer am Start, heuer werden es bei der 39. Auflage des Laufklassikers am Sonntag, 25. Juni, deutlich mehr sein. "Wir haben jetzt schon mehr als 450 Voranmeldungen", sagt LAC-Obmann Fritz Steinparz. Der Kinderlauf (500 m) startet um 9.30 Uhr vor dem Rathaus, Schüler (1000 m) werden um 9.45 Uhr ins Rennen geschickt, und der Hauptlauf über 7 Kilometer beginnt um 10 Uhr. Nennschluss ist heute um Mitternacht im Internet unter www.lac-amateure.at. Nachnennungen sind im Rennbüro im Alten Theater am Samstag von 18 bis 18.30 und am Sonntag von 7 bis 8.30 Uhr möglich. Dort findet auch die Startnummernausgabe statt. "Wir empfehlen, dies schon am Samstag zu erledigen, das ist wesentlich entspannter", sagt Steinparz. Für alle Kinder gibt es wieder Finisher-Medaillen und ein Geschenk der Bäckerei Fröhlich.

