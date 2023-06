Lasershow statt Großfeuerwerk: Steyrer Stadtfest lässt es nicht mehr krachen

Das Steyrer Stadtfest, das am Freitagabend beginnt, trägt erstmals das Zertifikat "Green Event" des Klimabündnisses. Kulturstadträtin Katrin Auer (SP) ging es in erster Linie aber nicht um die Auszeichnung und Etikettierung, sondern darum, dass "unser Stadtfest nicht mehr einen so großen ökologischen Fußabdruck hinterlässt wie bisher". Bei der auffälligsten Veränderung habe man versucht, das Nötige auch mit dem Nutzen für die Kulturszene in der Stadt zu verbinden.