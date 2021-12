Langlauf mit 2G: Ungeimpfte sauer

Die Psychotherapeutin und Musikschullehrerin Elisabeth Ragl ist empört. Die gebürtige Steyrerin wollte gestern in Hinterstoder auf ihrer Lieblingsloipe von der Polsterlucke in Richtung Baumschlagerreith langlaufen, erhielt am Telefon aber die Auskunft, dass dies nur mit 2G-Nachweis möglich sei. Dies sei ein inakzeptabler Skandal, ärgert sich die 51-jährige, nicht gegen das Coronavirus geimpfte Frau: "Hier handelt es sich um eine massive Grundrechtsverletzung." Es werde ihr unmöglich gemacht, sich wie gewohnt in der freien Natur zu bewegen. Sie gehe beim Flötzersteig in Hinterstoder, einem öffentlichen Wanderweg, seit Jahren langlaufen und sei eine gute Kundin der Region. "Die Zensur wird nun aber von Tag zu Tag schlimmer."

Die Loipen im Tal werden gespurt und gepflegt, sie seien daher gebührenpflichtig, sagt Pyhrn-Priel-Tourismusdirektorin Marie-Louise Schnurpfeil, die einen wutentbrannten Anruf der Dame bestätigt: "Es handelt sich um eine Sportstätte, es gilt aktuell daher die 2G-Regel."

Es habe bereits mehrere Anrufe bezüglich der Vorschriften auf der Loipe gegeben, heißt es aus dem Infobüro Hinterstoder: "Die meisten, auch Ungeimpfte, haben verständnisvoll reagiert."