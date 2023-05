Lange Nacht der Kirchen

Die Kirche am Tabor (Pfarre Hl. Familie) widmet sich unter dem Stichwort "Erlebniskirche" mit einer "Mutter-Erde-Show" unserem Planeten und bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur interkulturellen Begegnung sowie zur Besinnung.

Die Kirche am Resthof (Pfarre St. Franziskus) begibt sich auf die Spuren des Pfarrpatrons mit Meditation, Musik und Kunst und Interpretationen zum Sonnengesang. Einen Höhepunkt bildet der Auftritt der Chorreichen 17 um 22 Uhr.

In der Kirche auf der Ennsleite (Pfarre Hl. Josef) treten Jugendliche und Junggebliebene mit der Architektur der Kirche in Interaktion und begeben sich in einer Performance auf eine Reise durch das eigene Leben.

