Landwirtschaftsminister trat bei Konsumdialog auf

STEYR. Der dritte und letzte Tag der "Österreichischen Konsumdialoge: Lebensmittel" stand ganz im Zeichen von Fairness bei Lebensmitteln. Zu Beginn referierten Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) und Natalie Harsdorf-Borsch, die Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde, zur heimischen Landwirtschaft und zum Wettbewerb bei Lebensmitteln. Im Anschluss diskutierten sie mit dem anwesenden Publikum, das zu einem guten Teil aus hierfür extra gut vorbereiteten Schülerinnen und Schülern bestand, die sich nicht scheuten, kritisch nachzufragen.

Kritisch nachfragen zum Thema Schweinehaltung und Vollspaltenböden wollten vor dem Museum Arbeitswelt auch Tierschützer. Diese Fragen waren allerdings weniger willkommen. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) schreibt in einer Aussendung von einem großen Polizeiaufgebot und von zwei Festnahmen wegen kritischer Fragen an den Landwirtschaftsminister. Angeblich soll die Polizei "Anstandsverletzung" und "Ordnungsstörung" als Gründe für die Verhaftung angegeben haben. VGT-Obmann Martin Balluch spricht in der Aussendung von "rechtswidrigen Festnahmen".

