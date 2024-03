Landwirtschaftliche Fachschule als "Schmankerl-Fabrik"

Wer im Praxisunterricht gut aufpasst, erfährt, wie man ein erfolgreicher Hofmetzger wird: Für luftgeselchten Bauch- und Karreespeck, Honigkrustenschinken und eine Leberstreichwurst mit Preiselbeeren wurde die Landwirtschaftliche Fachschule in Gießhübl bei Amstetten bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg mit vier Goldmedaillen bei den Fleischwaren ausgezeichnet – die Bestnote für ein Landprodukt. Ebenfalls "vergoldet" wurden die Rohwürste vom Wagyuhof in Haag.

Bei den Teigwaren war wieder der Nudelhof Zehetner aus Wolfern Pastakönig: Die Jury verlieh den Bandettini, Spiralen, Bandnudeln schmal, Dinkelvollkorn-Spiralen und breiten Kräuternudeln aus der Hofmanufaktur Goldmedaillen und vergab eine weitere goldene Auszeichnung für das Kürbiskernöl aus dem Hause. Überhaupt wird in der Gegend ganz hervorragendes Kürbiskernöl gepresst: Mit "Gold" ausgezeichnet wurden der Mostviertler Biokürbishof Metz in Haag, Hildegard und Ernst Streißelberger in Neuhofen/Ybbs und Maria und Hermann Derntl aus Ennsdorf.

Die Region war nicht nur mit Erzeugnissen vom Feld oder aus dem Obstgarten erfolgreich, sondern auch mit solchen aus dem Wasser: Zwei Goldmedaillen heimste die Forellenfarm von Peter Gere in Schiedlberg ein für die Graved Lachsforellenfilets und die frisch aus dem Teich gefangenen und ausgenommenen Regenbogenforellen und Bachsaiblinge.

