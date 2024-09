Landwirt (60) überschlug sich in Maria Neustift mit Traktor: Verletzt

Ein 60-jähriger Landwirt fuhr am gestrigen Montag gegen 19:15 Uhr mit seinem Traktor samt angehängten, mit Heu beladenen Ladewagen, in Maria Neustift auf einer steilen Wiese bergabwärts. Er kam plötzlich mit dem Gespann ins Rutschen, worauf sich dieses in der Folge ein paar Mal überschlug.

Die Zugmaschine blieb am Dach liegen. Der schwer verletzte Landwirt konnte sich selbstständig aus seiner Lage befreien und in weiterer Folge einen Bekannten telefonisch kontaktieren. Dieser löste die Rettungskette aus und fuhr sogleich zum Landwirt, um ihm bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe zu leisten. Der Verletzte war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit dem Roten Kreuz in das PEK Steyr gebracht.

