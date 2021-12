Landjugend: Aschach und Nußbach sind die Sieger

Bei einer "Gala Nacht der Landjugend" wird am 8. Jänner die aktivste Landjugendgruppe Oberösterreichs online gekürt. Die aktivsten Gruppen des Bezirks stehen bereits fest. Sowohl in Steyr-Land als auch in Kirchdorf gab es dabei Premieren.

Zum ersten Mal darf sich die Landjugend Aschach/Steyr mit dem Titel "aktivste Landjugendgruppe im Bezirk Steyr-Land" schmücken. Mit der Teilnahme an unzähligen Aktivitäten auf Bezirks- und Landesebene sowie der Umsetzung eines prall gefüllten Landjugendprogrammes auf Ortsebene haben sich die Aschacher den Titel redlich verdient.

Erstmals eroberte die Landjugend Nußbach diesen Titel im Bezirk Kirchdorf. Ein breit gefächertes Programm für die Mitglieder, die Teilnahme an der österreichweiten Aktion "Das isst Österreich", die Beteiligung am Spendenmarathon "Vernetztes Österreich", die Erweiterung des bestehenden Landgartens sowie ein eigenes Kochbuch trugen zum Erfolg bei.