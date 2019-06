Landesliga-Urgestein St. Peter steigt ab

Bei einer 0:3-Auswärtsniederlage in Stripfing konnten die Mostviertler die theoretische Chance auf einen Klassenerhalt nicht mehr nützen. "Wir verloren zu viele Spiele mit nur einem Tor Unterschied. Dazu kam eine lange Verletztenliste", sagte Sektionsleiter Andreas Döcker. Der UFC St. Peter spielte das dritte Jahr in Folge um den Abstieg, weshalb Döcker nicht allzu schockiert wirkte, als der Klassenverlust feststand. "Uns steht in der 2. Landesliga, in der wir auf attraktive Gegner wie Seitenstetten, Purgstall, Ybbs, Melk treffen werden, der längst fällige Umbau bevor", äußerte er sich der Sektionsleiter Andreas Döcker nach der 0:3-Niederlage bei Stripfing/Weiden. Ballwein, Kraft verlassen den Verein. Mit dem 33-jährigen Adnan Kaltak, der als Co-Trainer bei Vorwärts Steyr tätig war, war sich der Verein schnell handelseins. Mit ihm soll in der 2. Landesliga aus dem eigenen Nachwuchs eine schlagkräftige Mannschaft geformt werden. Weitere Ergebnisse: Gaflenz bezwang eine Runde vor Schluss Langenrohr 1:0, und der SCU Ardagger wirkte beim 1:4 gegen Langenrohr schon sehr müde und urlaubsreif. (ak)

