Landesbewerb der Pflüger: "Formel 1 der Furchenkaiser" gastiert in Sierning

Beim Landespflügen am Wochenende in Sierning ist höchste Präzision der Teilnehmer gefragt.

Zwei Könner ihres Metiers haben sich für das Landespflügen am Samstag, 19. August, ab 11.30 Uhr in Sierning schon in Position gebracht: Pflüger-Routinier Stefan Steiner von der Landjugend Kremsmünster und Lukas Hütmeyer von der Landjugend Sierning-Schiedlberg waren in den Bezirksausscheidungen Kirchdorf und Steyr-Land in der Kategorie Beetpflug jeweils konkurrenzlos. Aber auch sonst bewiesen die insgesamt 27 Pflüger und zwei Pflügerinnen bei diesem Qualifikationsbewerb ihr großes Geschick mit dem Traktor.

Im Bezirk Kirchdorf dominierte der Kremsmünsterer Peter Flotzinger die Drehpflugklasse vor dem Nußbacher Markus Prühlinger und Vorjahressieger Manuel Lehner aus Pettenbach. Newcomer Michael Brunmair von der Landjugend Sierning-Schiedlberg gewann die Drehpflugklasse im Bezirk Steyr-Land vor Josef Gurtner (Pfarrkirchen-Adlwang) und Robert Klausner (Waldneukirchen).

Diese acht werden dabei sein, wenn am Samstag in Sierning auf den Äckern der Familie Derflinger vulgo "Lugner" die schönsten Ackerfurchen Oberösterreichs gezogen werden. Die "Formel 1 der Furchenkaiser" wird seit dem Jahr 1957 von der Landjugend organisiert. Im Zuge ihres 70-jährigen Bestehens führt die Landjugend Sierning-Schiedlberg nun schon zum vierten Mal nach 1975, 1982 und 1992 das Landesleistungspflügen durch. Es wird in den Kategorien Dreh- und Beetpflug geackert, wobei es beim Drehpflug eine Standard- und Spezialklasse gibt.

Aufgabe der Teilnehmer ist es, in einer vorgegebenen Zeit eine bestimmte Fläche nach festgelegten Regeln zu pflügen. Bewertet werden Genauigkeit, Geradlinigkeit der Furchen, Gleichmäßigkeit sowie die Schlussfurche.

In Sierning geht es am Wochenende aber nicht nur um die Landesmeistertitel, sondern auch um die Fahrkarten für den nächstjährigen Bundesbewerb in Walding.

Parallel zum Landespflügen findet das Landeswertungstanzen der besten Volkstanzgruppen aus Oberösterreich statt. Um 19 Uhr steigt die "Afterpflügerparty".

