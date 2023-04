Landesberufsschule ist auf "willhaben.at" auf dem Immobilienmarkt

Willhaben: Das Land bietet die alte Berufsschule in Amstetten zum Verkauf an.

Symbolisch wechselte damals ein städtisches Grundstück um einen Schilling (0,7 Euro) in den Landesbesitz, wenn eine Berufsschule angesiedelt werde. Vor elf Jahren zog die Landesberufsschule für Elektrotechniker und Mechatroniker vom Stadtzentrum in einen Neubaukomplex auf der grünen Wiese am neugeschaffenen Leopold-Maderthaner-Platz um. Zwischendurch wurden andere Schulen im Zuge von Umbauten im Gebäude einquartiert, die meiste Zeit stand es aber leer.