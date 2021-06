Land und Stadt Steyr wollen Fahrgäste zurückholen

Während der Coronakrise blieben die Leute entweder zu Hause, wie es bei den Lockdowns vorgeschrieben war, oder sie setzten sich an das Lenkrad ihres eigenen Autos. Die Busse der Steyrer Stadtbetriebe kutschierten dann an manchen Tagen nur Luft durch die Gegend. Wie die Bilanz für das Jahr 2020 ergab, legte die grün-blaue Flotte wegen der Einschränkungen von Covid-19 nur noch insgesamt 755.553 Kilometer zurück, während die jährliche Fahrleistung vor der Krise wie etwa im Jahr 2015 noch 860.848 Linienbuskilometer betragen hatte. Die Fahrgastfrequenz fiel dann an manchen Tagen bis um 70 Prozent ab. Wegen der abendlichen Ausgangssperre mussten die Stadtbetriebe auch den Nightliner, einen Nachtdienst, der zumeist junge Leute in der Nacht zu den jeweiligen Pubs und Freizeiteinrichtungen gebracht hatte, vorübergehend einstellen. "Auch wenn das vielleicht drastische Zahlen sind", sagte der Geschäftsführer des OÖ Verkehrsverbundes (OÖVV) Herbert Kubasta, "so hat diese schwierige Zeit erst gezeigt, wie wertvoll gut funktionierende Kooperationen sind." Die will man jetzt auch wieder vorantreiben: Mit der Marke "Mobil ans Ziel" wird der OÖVV auf die neuen Freiheiten nach Corona mit "getestet, genesen" und "geimpft" hinweisen und einen Werbefeldzug starten, um die Fahrgäste zurückzugewinnen. Die Stadtbetriebe würden sich daran stark beteiligen, freute sich Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) über die gemeinsame Aktion.