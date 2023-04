Land OÖ ehrte drei Kulturschaffende aus dem Bezirk

Drei Kulturschaffende aus dem Bezirk Steyr-Land wurden am Montag im Steinernen Saal des Linzer Landhauses für ihre Tätigkeit und ihr Werk gewürdigt. Alois Lindenbauer aus Weyer erhielt das Silberne Ehrenzeichen des Landes für seine hervorragenden Leistungen im Bereich der Bildhauerei und Kulturvermittlung. Lindenbauer hat mit vielfältigen Kunstwerken aus Holz, Stein und Stahl allein in den letzten 20 Jahren an 40 Ausstellungen in Europa und Übersee teilgenommen und zahlreiche Preise errungen.