Lässt Vorwärts gegen die Juniors die Abstiegsplätze hinter sich?

"Wir haben jetzt super gespielt, da wollen wir am Freitag anknüpfen", sagt Vorwärts-Stürmer Oliver Filip vor dem Derby am Freitag um 18.30 Uhr in Pasching bei den Juniors OÖ. Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Partien mit zwei Siegen und fünf Unentschieden ist das Selbstvertrauen bei den Rot-Weißen entsprechend groß. Mit einem weiteren Sieg würde Vorwärts Steyr auch endlich die Abstiegsränge in der 2. Liga verlassen.

"Wir sind uns bewusst, dass wir mit einem Sieg einen großen Schritt machen können", sagt Trainer Daniel Madlener, "aber es geht wieder nur um drei Punkte" und die wolle man holen.

Erstmals kann Madlener in der 2. Liga auf Erfahrungswerte zurückgreifen, feierte er gegen die Juniors doch sein Debüt als Vorwärts-Trainer: "Die Ausgangslage ist diesmal eine ganz andere. Wir sind heute eine andere Mannschaft, haben uns mittlerweile Respekt in der Liga erarbeitet und können jedem Paroli bieten." Er habe beim Sieg in Innsbruck aber auch gesehen, dass seine Elf noch besser spielen könne.

Im Derby muss Madlener jedoch auf Stammkräfte verzichten: Neben den Langzeitausfällen Christoph Freitag und Aleksandar Maric fehlen auch die gesperrten Alem Pasic und Kevin Brandstätter. Speziell Pasic konnte in den vergangenen Wochen dem Spiel der Rot-Weißen viele Impulse geben. "Er hat aber auch schon gegen Blau-Weiß gefehlt und wir haben einen Punkt geholt", sagt Madlener, "außerdem kommen mit Joel Dombaxi und Can Alak zwei Spieler wieder retour."