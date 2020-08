Länder beschlossen neuen Standort der Donaubrücke: Ennsdorf wehrt sich

Die "Variante 13" geisterte schon seit einem halben Jahr in Gesprächen mit dem Land herum, am Donnerstag ist die Befürchtung der Gemeinde Ennsdorf eingetroffen. "Genau die Variante, die wir gar nicht gutheißen können", sagte Bürgermeister Daniel Lachmayr (SP), nachdem die Länder Ober- und Niederösterreich den Beschluss der besagten Variante mit einer neuen Donaubrücke 700 Meter flussabwärts der jetzigen bei Mauthausen bekanntgaben. Mit der neuen Donaubrücke stromabwärts, die nach einer Kosten-Nutzen-Analyse und einem Rechtsgutachten mehr Vorteile bringe als ein Neubau am derzeitigen Standort, ist ein vierspuriger Ausbau der Umfahrungsstraße Pyburg-Windpassing verbunden. Was die Landeshauptleute die "bestmögliche Variante" nennen und der nö. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) als den "Schlussstein" der Umfahrung, "die schon 80 Prozent des Verkehrs aus den Ortschaften herausholt", preist, erregt in Ennsdorf heftigen Widerstand. Schon vor der donnerstägigen Beschlussfassung hat der Ennsdorfer Gemeinderat einstimmig eine Resolution beschlossen, in der der vierspurige Ausbau der Umfahrungsstraße Pyburg-Windpassing abgelehnt wird. Kritikpunkt: Die Vierspurigkeit ende abrupt an einem Kreisverkehr in Ennsdorf. "Dort soll sich der Verkehr in Luft auflösen?", fragt Lachmayr, der stattdessen "ein Gesamtkonzept" fordert. Die Gemeinde werde die Trasse bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen, kündigte er an. Gleichzeitig bemängelt der Bürgermeister, dass das Land NÖ Verkehrszähldaten, die den Varianten zugrunde gelegt worden seien, der Gemeinde seit Monaten vorenthalten würde.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at