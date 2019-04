Ladendiebe von Passanten aufgehalten

STEYR. Ein Ladendieb attackierte am Samstag ein Verkäuferin, die ihn beim Stehlen erwischte. Gemeinsam mit einem zweiten Dieb flüchtete er. Ein 39-jähriger Passant stellte sich den beiden in den Weg.

Um 14:30 Uhr fiel einer 39-jährigen Kassamitarbeiterin in einer Supermarktfiliale in Steyr auf, dass ein 42-Jähriger aus Steyr etwas in seiner Jacke versteckte. Sie ging ihm nach und bemerkte, dass er auch in seiner Hosentasche noch offensichtliches Diebesgut versteckt hatte. Da der Mann nicht auf die Zurufe der Angestellten reagierte, hielt sie ihn am Oberarm fest. Daraufhin begann der 42-Jährige die Frau zu attackieren, dabei fiel er selbst zu Boden. Ein 38-Jähriger aus Steyr, der ebenfalls Diebesgut bei sich hatte, kam dem 42-Jährigen zu Hilfe.

Beide wollten dann das Einkaufszentrum, in dem sich der Supermarkt befindet, verlassen. Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Linz Land bekam den Vorfall mit und stellte sich den beiden in den Weg. Bei der daraufhin entstandenen Rangelei schlug der 38-Jährige mehrmals mit der Faust auf den 39-Jährigen ein, der dadurch am Kehlkopf und am Ohr verletzt wurde. Die herbeigerufene Polizeistreife nahm die beiden Diebe fest und brachte sie ins Polizeianhaltezentrum Steyr, wo beim 42-Jährigen ein Schlagring sichergestellt wurde.

