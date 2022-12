Ladendieb versteckte sich trotz eisiger Temperaturen im Schnee

Montagnachmittag zeigte die Geschäftsleitung eines Drogeriemarktes in Sierning (Bez. Steyr-Land) an, dass ein Ladendieb zu Fuß flüchtig sei. Die Polizei leitete die Fahndung ein und entdeckte in unmittelbarer Nähe des Tatortes einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Aber, als der flüchtige Ladendieb die Polizisten bemerkte, rannte er über mehrere Firmengelände in Richtung Voralpenstraße davon. Das Diebesgut warf er während der Flucht weg.

Kurz nach 16 Uhr entdeckten die Polizisten den Mann, einen 29-jährigen Weißrussen, auf einem Firmengelände, im Schnee unter einem Strauch liegend. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Dort wurde er auf Freiem Fuß angezeigt. Das sichergestellte Diebesgut hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro.

