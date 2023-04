Ladegerät löste in Steyr Wohnungsbrand aus

Der Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Punzerstraße wure rasch gelöscht.

Die Feuerwehr war in den Morgenstunden gegen 6.50 Uhr alarmiert worden. Sofort rückten die Löschzüge 3 und 5 zum Einsatzort an der Punzerstraße aus. Beim Eintreffen kam schon dichter Rauch aus den Dachgeschossfenstern jenes Hauses in der Geschäftszeile entlang der Straße, in dem früher die Raika-Filiale Münichholz untergebracht war.

Die Steyrer Feuerwehr war mit insgesamt 40 Mann im Einsatz und konnte den Brandherd von innen rasch identifizieren und löschen. Brandursache dürfte ein Ladegerät gewesen sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper