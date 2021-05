LAC-Nachwuchs räumte in Ried 19 Medaillen ab

Die Erfolgsbilanz des LAC Amateure Steyr vom vergangenen Wochenende ist eindrucksvoll: Die jungen Steyrer kehrten von den U18- und U23-Landesmeisterschaften in Ried mit achtmal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze zurück. Die Trainer Peter Lindtner und Peter Schwarz waren mit Recht stolz auf ihr Team.

Gold eroberten in der U18 Leon Glavas im Stabhochsprung mit 4,50 Meter und im Kugelstoßen mit 14,67 Meter, Lisa Gruber im 100-Meter-Lauf in 12,62 Sekunden und im Stabhochsprung mit 3,80 Meter, Tobias Holzner über 3000 Meter in 9:41,31 Minuten sowie Lorenz Schwarz, Christian Fehringer und Tobias Holzner in der 3x1000-Meter-Staffel in 8:54,88 Minuten. In der U23 gewann Moritz Heiml über 800 Meter in 2:02,76 Minuten, Jochen Köllnreitner führte über 1500 Meter in 4:10,95 Minuten sogar einen LAC-Dreifachsieg vor Daniel Rattinger (4:22,03) und Matheo Hönlinger (4:50,93) an.

Silber gab es zudem in der U18 für Ben Knöbl (100 m in 11,86 Sek. und 200 m in 24,46 Sek.), Flora Heiml (800 m in 2:19,81 Min.), Sara Bogic (Speerwurf, 38,01 m) und Tobias Holzner (1500 m in 4:29,04 Min.) sowie Daniel Rattinger (800 m in 2:03,65 Min.) in der U23. Bronze erhielten in der U18 Paul Leitenbauer (800 m in 2:00,60 Min.), Flora Heiml (1500 m in 4:55,72 Min.) und Evelyn Rohn (Diskus, 27,34 m).