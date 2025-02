Steyrer LAC-Athletinnen eroberten in Linz drei U20-Medaillen

Viona Knoll gewann im 800-Meter-Lauf in 2:20,95 Minuten Silber und verpasste dabei Gold nur um eine Zehntelsekunde. Als Draufgabe holte sie im 400-Meter-Lauf in 60,63 Sekunden Bronze.

Ebenfalls mit Silber geschmückt wurde Flora Heiml: Die junge Steyrerin gewann dieses in 10:39,89 Minuten im 3000-Meter-Lauf. Florian Huemer schrammte mit persönlicher Bestzeit im 3000-Meter-Lauf knapp am Podest vorbei und wurde in 9:12,68 Minuten Vierter.

Gold im Mehrkampf

Gold gab es für die Amateure-Leichtathleten bei den U14-Hallenlandesmeisterschaften in Linz: Peter Knöbel gewann den Titel im Fünfkampf. Seine Einzelleistungen: Siege über 60 Meter Hürden in 9,51 Sekunden, im Weitsprung mit 4,76 Meter und im 800-Meter-Lauf in 2:35,97 Min., Rang drei im Hochsprung mit 1,33 Meter sowie Rang acht im Kugelstoß mit 5,73 Meter.

Seine Vereinskolleginnen Julia Dunaj und Amelie Toninger landeten auf den Rängen 18 und 21, in der U16 belegten Franziska Spritzendorfer und Emilia Gundacker die Plätze 17 und 19.

Ralf Neuland vom LAC Nationalpark Molln sprintete in persönlicher Bestzeit von 30,53 Sekunden über 200 Meter bei den Österreichischen Masters-Meisterschaften in der M60 als Dritter aufs Podest. Über 60 Meter wurde er Fünfter.

Bereits am kommenden Samstag geht es für die Mollner und Steyrer Läufer beim Finale des Neuhofner Crosslaufcups weiter. Aktuell liegt hier der LAC Nationalpark Molln vor Amateure Steyr in Führung.

