Der 14. März 1942 ist ein Tag, für den sich Steyr in seiner langen Geschichte schämen darf: Ab diesem Tag wurde das Barackenlager in Münichholz vom Nazi-Regime als eines der ersten Außenlager des KZ Mauthausen geführt. In der Steyrer Rüstungsindustrie gearbeitet hatten Häftlinge zuvor schon ab dem Jahr 1941. Zum Gedenken an die Opfer bieten das Museum Arbeitswelt und das Mauthausen Komitee Steyr am 8. und 12. März Programme an, um sich mit der Geschichte des Außenlagers zu beschäftigen.