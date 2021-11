Kutsam macht aus alten Jeans neue Handtaschen

Noch bis morgen können Kunden im Modehaus ihre getragenen, nicht mehr gebrauchten Jeans abgeben, für die sie einen Zehn-Euro-Gutschein erhalten. In der Diakonie-Werkstätte werden die alten Hosen danach zu Handtaschen umgenäht. "Upcycling" nennt sich dieser neue Trend.

"Indem wir alten Jeans neues Leben einhauchen, können wir nicht nur eine sinnvolle Tätigkeit in unserer Werkstätte schaffen, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun", sagt Michaela Mekina. Johannes Behr-Kutsam ergänzt: "Wir hoffen, dass viele Menschen Freude an den schönen Taschen haben und so ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit gesetzt wird." Der Erlös aus dem Verkauf geht ans Diakoniewerk.