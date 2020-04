Kutsam betreibt mit eigener Software Onlineshop

Der Lockdown wird länger dauern, ahnte es Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam voraus, als die Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre verhängte und aus Sicherheitsgründen die Schließung aller Geschäfte bis auf Apotheken, Trafiken und Lebensmittelhandel verfügte. Von seinen Kunden sollte der regionale Mode-Nahversorger mit fünf Filialen in Ober- und Niederösterreich nicht getrennt werden. Also fasste Behr-Kutsam den Entschluss, in den Onlinehandel einzusteigen. Die nötige Lösung war gleich bei der Hand. Behr-Kutsam rief seinen alten Studienfreund Christoph Pernsteiner von "pccode-software engineering" an, der schrieb das Programm für den Webauftritt. Für die Neuorganisation der Betriebsabläufe für den digitalen Handel hatte Behr-Kutsam einen ganz persönlichen Joker: Sein Bruder Michael Kutsam, Geschäftsführer der Pepi GmbH in Linz, erledigte den Aufbau einer Software für Dienstpläne und Zeiterfassung im Handumdrehen. Weshalb Kutsam unter "mode-erleben.at" bereits online ist. Für die Klickfelder wurden tausende Artikel fotografiert und betextet.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at