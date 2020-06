Kurzarbeit: In Kirchdorf sind derzeit 8516 Mitarbeiter betroffen

Diese zumindest relativ erfreulichen Zahlen gab das Arbeitsmarktservice Kirchdorf nun in seiner Monatsbilanz bekannt. Allerdings habe die Coronakrise weiterhin enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, betont AMS-Leiterin Julia Bauer: "Ende Mai waren 1620 Personen, davon 794 Frauen und 826 Männer, arbeitslos gemeldet. Das sind um 85,35 Prozent oder 746 Personen mehr als im Mai des Vorjahres." Prozentuell die höchsten Zuwächse gibt es in der Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen. Hier haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt. Bei den über 50-Jährigen beträgt der Anstieg rund 50 Prozent. Allerdings habe es im Vergleich zum April bereits einen Rückgang um 281 Personen gegeben: "Im Mai haben insgesamt 461 Personen wieder eine Arbeit begonnen, weitere 414 verfügen über eine Einstellzusage und haben einen konkreten Job in Aussicht."

Auch im Bereich der Kurzarbeit sei das AMS Kirchdorf aktuell enorm gefordert, sagt Bauer: "705 Kurzarbeitsprojekte wurden für 8516 Mitarbeiter im Bezirk bereits genehmigt. Für Kirchdorfer Betriebe wurden 69,372 Millionen Euro an Mitteln reserviert."