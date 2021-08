Unlängst das Wasser. Zu viel davon. Enns und Steyr in ihrem Zusammenfluss bringen nicht nur den Ortskai regelmäßig in Bedrängnis. Als Steyr-Neuling muss der ganze Input erst einmal sortiert werden wie das angeschwemmte Totholz, das sich am Ende der Kaimauer unterhalb des Café Werndl staut. Schicht für Schicht haben sich Baumstämme, Äste und Müll ineinander verhakt.