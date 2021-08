Kupferkabel von Baustelle gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

25 Stück Kupferkabel in der Länge von etwa zwei Metern haben Unbekannte am Samstagnachmittag von der Brückenbaustelle auf der B122 im Gemeindegebiet von Sierning (Bezirk Steyr-Land) gestohlen. Die Täter verluden das Diebesgut in einen dunklen Chrysler Voyager mit rumänischen Kennzeichen.

Ein 62-jähriger Pkw-Lenker hatte gegen 16:45 Uhr zwei verdächtige Männer im Bereich der Baustelle beobachtet und etwas später die Polizei informiert. In der Zwischenzeit hatten sich die Diebe bereits aus dem Staub gemacht, teilte die Pressestelle der Polizei am Dienstag mit. Erst am darauffolgenden Tag wurde der Schaden gemeinsam mit dem zuständigen Polier erhoben.

Die Polizei Sierning bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Fluchtfahrzeuges unter der Telefonnummer 059133/ 4153.