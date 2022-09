Kunstwerke als Zeugnisse des Glaubens im Stift

Manche Monstranzen, Kruzifixe und Kelche mögen prunkvoll gestaltet sein, sie wollen aber nicht die Macht der Kirche, sondern die Kostbarkeit mancher Glaubensgeheimnisse ausdrücken. In diesem Sinn hat der Abt von Stift Kremsmünster, Ambros Ebhart, die "Wunderkammer" des Benediktinerklosters von dem Kunsthistoriker Andreas Gamerith kuratieren und neu aufstellen lassen. "Wir versuchen, die Artefakte der Vergangenheit nicht nur als Objekte von künstlerischem Wert zu präsentieren, sondern ihnen darüber hinaus eine Bedeutung zu geben, die auch für die Spiritualität des 21. Jahrhunderts von Relevanz ist", sagte Gamerith, dessen Forschungsschwerpunkt die Kunst des Barock ist. Gamerith wird seine Vorstellungen, wie die "Wunderkammer" fortan präsentiert wird, auch in dem Vortrag "Mehrwert Glaube im Stift Kremsmünster" am Freitag, 30. September, um 20 Uhr im Wintersaal näher erläutern. Danach ist eine Besichtigung der Wunderkammer geplant.