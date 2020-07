Als Tischfigur um 290 Euro sind die aus Kunststoff gegossenen "Wächter der Zeit" bei Amazon derzeit leider nicht lieferbar. In Lebensgröße wurden die in sich gekehrten Plastikmönche wiederholt vom Gelände der Documenta in Kassel entfernt. Das Kuratorium der Ausstellung der Bildhauerei von Weltgeltung konnte es nicht dulden, dass der Linzer Künstler Manfred Kielnhofer seine Skulpturen wild aufstellte.