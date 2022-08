Kunsthandwerk mit persönlicher Handschrift

Hier trägt jedes Stück seine persönliche Handschrift: Bezaubernde Skulpturen aus Keramik, interessante Naturprodukte, hochwertige Textilkunst oder altes Handwerk ist in Sierning zu bestaunen und zu kaufen. Die Veranstaltung "art for two days" rund um das Renaissanceschloss Sierning begeistert seit 14 Jahren die Besucher, die sich auf eine Entdeckungsreise begeben und das eine oder andere Schmuckstück für zu Hause erwerben können.