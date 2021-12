Kunsteisbahn, die nicht schmelzen kann

Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss im Sierninger Rathaus dieser Tage ist der Startschuss für ein Vorreiterprojekt in unserer Region. Im Hof des Sierninger Schlosses wird am Höhepunkt des Winters ein Eisrink errichtet. Der Zeitpunkt der Baustelle mag etwas verwundern, aber diese Eislaufbahn hat nicht direkt etwas mit der kalten Jahreszeit zu tun, sie funktioniert auch bestens im Sommer, selbst bei tropischer Hitze.

Für den Schlittschuhlauf und die Puckjagd wird nämlich kein Wasser gefroren, sondern es werden lediglich einmal im Jahr Platten aus Hartplastik mit einem Ölfilm eingelassen. Die Fläche ist dann spiegelglatt wie Eis.

"Der Vorteil ist, wir ersparen uns jede aufwendige Kältetechnik und Chemie", sagt Bürgermeister Richard Kerbl (SP), der eine solche Kunststoffeisbahn im Urlaub gesehen hat. Der Gemeindechef lud dann Vertreter der anderen Rathausfraktionen zu einem Ausflug nach Kärnten, wo die Gemeindemandatare aus Sierning selbst bei der Firma Polyzon in Feistritz/Drau im Sommer die Schlittschuhe schnürten. Der Beschluss im Gemeinderat, für Sierning eine solche Anlage anzuschaffen, fiel dann einstimmig. Auch der Regionalverband erkannte die Zukunftsfähigkeit dieser "Plastik-Eisbahn", wie sie in Kärnten oder in Tschechien längst gang und gäbe ist. Der Vorstand des LEADER-Projektes der EU hat bereits die Förderung der 115.000 Euro teuren Anschaffung zu 62 Prozent gutgeheißen, womit der Gemeinde nur noch ein Restbetrag von 46.000 Euro bleibt. Runden drehen auf der neuen Eisbahn kann jeder auf eigenen Schlittschuhen oder auf Leihschuhen vom Buffetbetreiber. Der Eintritt wird gratis sein. Mit der Montage will man spätestens Ende Jänner fertig sein.