Kunst und Spiritualität verschmelzen im Advent in Marienkirche zu einer Einheit

Erstmals gehen Künstler Johannes Angerbauer Goldhoff und Citypastoral Steyr eine Verbindung ein und werden zu einer Installation der besonderen Art in der Marienkirche in Steyr. Kunst und Spiritualität, verwoben und berührend. Der bereits bekannte "Raum der Stille" der Citypastoral wird zum "Kunst_Raum der Stille", installiert von Angerbauer Goldhoff, verbunden mit theologischen Gedanken von Heidi Staltner-Kix und ihrem Team.

Gläserner Boden, antiker Betschemel, Abbruchfenster, Heu, weißer Polster, Blumentopf mit Erde weisen auf Geburt, Verbindung, Hoffnung, Geheimnis, auf Krieg und Frieden und auf den tragenden Grund unseres Lebens hin, der alle Religionen, Kulturen und Menschen miteinander verbindet.

"Gottes Zuwendung liegt nicht einfach in unserer eigenen Dynamik. Sie ist überraschend, manchmal befremdend, alltäglich und so befreiend. (…) Eine Offenheit zu haben, um sich das Glück schenken zu lassen, das kann uns der Advent vermitteln." So lautet eine Auslegung von Advent (Ankunft) der Diözese Linz. Für Kinder wurde eigens eine Installation konzipiert, zum Kreativwerden, Staunen und Ausprobieren rund um das Thema "Kostbarer als Gold". Aus vielen Beiträgen aller Kinder entsteht ein großer Stern im Altarraum. Auch die Weihnachtsgeschichte darf dabei nicht fehlen. So können sie etwa in die Rolle der Heiligen Drei Könige schlüpfen.

Marienkirche, Stadtplatz Steyr 24. 11. bis 15. 12., jeweils an den Freitagen von 15 bis 18.30 Uhr und an Samstagen von 11 bis 18.30 Uhr

