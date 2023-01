Kunst im Rathaus überwindet Lücken und Spalten

Mit "Bridging the Gap" – "Überbrückung der Lücken" setzt Kurator Johannes Angerbauer in der noch jungen Rathausgalerie nicht nur ein vehementes und erfrischendes Zeichen, um bauliche, gesellschaftliche und ideologische Lücken zu thematisieren, sondern auch, um den historischen Hallen neues Leben einzuhauchen.

32 namhafte österreichische Künstlerinnen zeigen aktuell bis 15. Februar 2023 ihr Können, teilweise verpackt in neueste Technologien, wie etwa Evelyn Kreinecker (App beachten).

Kaum ein Besucher und noch weniger die Rathaus-Mitarbeiter kommen an den Arbeiten vorbei, ohne mit ihnen in Verbindung zu treten. Angerbauers Qualität und Leistung besteht in der Auswahl der Werke, in ihrer überlegten Zusammenstellung und in der kritischen Hintergründigkeit ihrer Inhalte. (loc)

