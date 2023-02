Kulturverein in Pfarrkirchen: Sag zum Abschied lautstark Servus

Gedacht, getan. Um ihre Lieblingsmusik aus den Genres Blues und Soul live zu hören, wollten die Musikliebhaber aus der Provinz nicht länger nach Linz oder noch weiter fahren müssen. Mit dem Red Rooster im Schloss Mühlgrub tat sich ein geeignetes Veranstaltungslokal auf. "Später schafften wir für einige Jahre ein Zelt an", erzählt Kassier und Pressebetreuer Elmar Appl, der auf viele legendäre Veranstaltungen und Auftritte zurückschauen kann.

Bilderbuch und La Brass Banda

Der Verein musste allerdings auch Rückschläge verkraften. Da war einst die Band "STÜNGÖ" rund um den legendären und mittlerweile verstorbenen Gitarristen Georg Wild für Pfarrkirchen gebucht. "Es hat so richtig geschüttet, da kamen nur sehr wenig Leute", erzählt Appl. Andererseits spielten auf Initiative des Kulturvereins auch "Bilderbuch" zu einer Zeit, als von deren Bilderbuch-Karriere noch keine Rede sein konnte. "Wir begleiteten La Brass Banda in ihren Anfängen und gingen freundschaftlich backstage bei ihren Auftritten ein und aus", sagt Appl.

Bei einem Gastspiel in Kremsmünster mit dem Hot Pants Road Club begeisterte die Combo auf der Bühne und der Kulturverein als Drahtzieher hinter den Kulissen mehr als 350 Besucher.

Dennoch ist nach 15 Jahren Schluss, die Begeisterung ein Stück weit der Ernüchterung gewichen. Die lokale Initiative, die das kulturelle Leben in Bad Hall, Pfarrkirchen und darüber hinaus belebt hat, erfuhr in all den Jahren kaum Wertschätzung, auch keine Förderung seitens der öffentlichen Hand. "Wir mussten immer gegen Windmühlen kämpfen", gibt Appl ganz unumwunden im Abschiedsgespräch mit der Steyrer Zeitung zu. Mit der Gemeinde Pfarrkirchen sei es ein Kampf gewesen, keine Lustbarkeitsabgabe zahlen zu müssen. "Eine einmalige Förderung hat sich im Ausmaß von 50 Euro bewegt." Die Corona-Jahre, in denen Veranstaltungen auf Eis gelegen waren, hat den Machern des Kulturvereins – Elmar Appl, Franz Steininger, Alfred Mühlberger, Walter Striegl und Marcus Goldmann – zusätzlich den Stecker aus den Lautsprecherboxen gezogen. Dazu kam noch ein Besitzerwechsel im "Red Rooster". Kurzum: Nach 15 Jahren und rund 100 Veranstaltungen ist Schluss, fer Kulturverein Schloss Mühlgrub wird den Betrieb einstellen.

Doch in aller Heimlichkeit will man sich nicht von der Bühne stehlen. Im Gegenteil, am Freitag, 24. März, um 20 Uhr sollen bei einem allerletzten Doppelkonzert noch einmal die Ziegelsteine wackeln: Mit Imp Da Dimp und den Turtlenecks verabschiedet sich der Kulturverein standesgemäß.

