Kultivierte Barbarei

Schuberth spricht über Musik im Konzentrationslager und spielt dazu ausgewählte Stücke. Diese Facette der NS-Geschichte wurde bisher wenig beleuchtet. Viele kennen zwar das Lied "Die Moorsoldaten", aber andere Aspekte blieben weithin unbekannt. In den Händen der SS-Mannschaften geriet Musik zum Folterinstrument. Der Vortrag beschäftigt sich auch mit der Rolle der Musik bei der Vernichtung der Häftlinge und als Propagandamittel im Lager. Angesichts des "musikalischen Sadismus" in den Lagern wird vielleicht manch gängige Vorstellung von Kunst und Kultur in Frage gestellt.