Künstliche Intelligenz für alle Gemeinden aus dem Stiftsort

Jede Branche beschäftigt sich mit der künstlichen Intelligenz, also auch die 438 Gemeinden Oberösterreichs. Reinhard Haider, Amtsleiter von Kremsmünster und E-Government-Beauftragter des Oö. Gemeindebundes, organisierte daher im Auftrag des Gemeindebundes mit dem WIFI OÖ ein Basisseminar für Gemeinden.

Tausende Mitarbeiter der 438 Gemeinden können ab sofort in einem Seminar alles über die Grundlagen der künstlichen Intelligenz und die Rahmenbedingungen wie Datenschutz erfahren sowie in die Tools und deren Nutzen für Gemeinden eintauchen. ChatGPT, Bing Chat, Midjourney, Mistral und Co werden keine Fremdwörter mehr sein, sondern mittels zu erlernender Befehle (Prompting) im Gemeindeamt die Effizienz erhöhen.

"Das Wissen um die Bedeutung der Begriffe reicht aber nicht aus, es muss eine Basis geschaffen werden. Das beginnt mit dem Verständnis und setzt bei der praktischen Anwendung und Umsetzung fort", sagt Haider. Das "Firmen-Intern-Training" (FIT) des WIFI stelle dafür seine Seminarplattform und Trainer Alexander Schurr zur Verfügung.

Haider: "Damit konnten wir ganz rasch die Inhalte wie erfolgreiche Anwendungsfälle von KI in der kommunalen Verwaltung sowie praktische Übungen wie das Erstellen von Texten, die heutigen und zukünftigen Möglichkeiten der Protokollführung und Dokumentation, Bilderstellung und Bearbeitung entwickeln."

