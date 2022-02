Künstlerinnen-Quartett sucht die innere Heimat

Vier Künstlerinnen aus Oberösterreich zeigen in der Ausstellung "Wo wir uns wiederfinden" vom 16. Februar bis 12. März in der Schlossgalerie Steyr ihre Werke. Karin Czermak, Evelyn Kreinecker, Barbara Lindmayr und Cinthia Mitterhuber präsentieren in der besonderen Schau einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen.

Wo wir uns wiederfinden

Der Bogen umspannt Malerei, Zeichnung und skulpturale Installationen: Der Umriss eines Baumes ist zu erkennen. Zarte Formen, kühles Blau und fremdartig organische Gebilde wachsen zwischen Säulen empor und erschaffen so neue Orte für den Betrachter: wo wir uns wiederfinden.

Zur Eröffnung am 15. Februar sprechen ab 17.15 Uhr die Kulturreferentin der Stadt Steyr, Stadträtin Katrin Auer, und die Kunsthistorikerin Marlene Elvira Steinz.

Weitere Termine in der Schlossgalerie: Künstlerinnengespräch am Sonntag, 6. März, ab 10 Uhr, Finissage am Samstag, 12. März, um 19 Uhr