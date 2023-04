Künstlerin legt ihren Fundstücken Ketten an

Hinter dem vieldeutigen Titel steht eine junge multimedial agierende Künstlerin aus Estland. Pille-Riin Jaik begann ihr Studium 2010 an der "Estonian Academy of Arts" in der estischen Hauptstadt Tallinn, ehe sie 2014 an die "Akademie der bildenden Künste" nach Wien übersiedelte. Hier kristallisierte sich ihr Interesse für ein Wechselspiel zwischen Videokunst, Performance und performativer Plastik heraus. Einer ihrer Schwerpunkte beleuchtet dabei das Verhältnis des Menschen zur Natur.

Mit scharfem Blick und "feiner Klinge" tastet sich Pille-Riin immer wieder an alles Bedrohte, Aussortierte, Verachtete heran. Doppeldeutigkeiten und optische Täuschungen gehören dabei zu ihrem bevorzugten Ausdrucksrepertoire. Gerne legt sie ihren künstlerischen Fundstücken, Landschaften und Naturausschnitten Ketten an. Die Schau ist an Samstagen und Sonntagen bei freiem Eintritt von 11 bis 16 Uhr zu sehen. (loc)

