Künstler öffnen ihre Ateliers

Auch in den Bezirken Steyr und Kirchdorf beteiligen sich zahlreiche Künstler an dieser Aktion, darunter der Garstner Edgar Holzknecht, der in seinem Atelier an der Windnerstraße täglich bis 18 Uhr Einblicke gewährt.

Mit dabei sind auch die Burg Altpernstein, Christine Dörfel mit der Galerie am Färberbach, der Dietacher Erich Spindler, Otmar Wallenta aus Pfarrkirchen, die Werkstatt im Steyrer Dunklhof, Erich Fröschls Radierwerkstatt in Steyrdorf, Alfred Rameis mit dem Atelier im Schwechaterhof oder Hape Schreiberhuber im Schloss Lamberg und viele mehr. An den beiden Tagen der offenen Ateliers soll das Spektrum zeitgenössischer Kunst ganz ohne Zeitdruck erforscht werden können.