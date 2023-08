Kühle Tipps für heiße Tage

Nicht nur an Hundstagen einen Ausflug wert

Fallerbucht Kurz bevor der Fallerbach in Ternberg in die Enns mündet, schießt das Wasser über eine etwa 20 Meter hohe Felswand und bildet einen beeindruckenden Wasserfall – zumindest im Frühling. Momentan gleicht der Bach einem Rinnsal, nach längeren Trockenperioden versiegt das Wasser – dennoch ist es bei dem Naturdenkmal angenehm kühl. Bereits der Weg dorthin ist einfach und speziell für Kinder ein Erlebnis. Entlang am „Enns-Aktiv-Weg Ternberg“ trifft man unter anderem