Kronstorfer Gilde regiert die Narren in Oberösterreich

Die Katastrale Thaling ist nicht viel größer als der Vatikanstaat, aber ab dem 11. November, 11.11 Uhr, auch gewissermaßen ein Nabel der Welt: Der seit 1991 bestehenden Faschingsgilde wurde die Ehre zuteil, als "Landesfaschingsgilde" den Karneval in Oberösterreich zu repräsentieren.

Närrischer Hofstaat und Elferrat des 237 Mitglieder zählenden Brauchtumsvereines sind für die Regentschaft im Fasching bereit. "Unsere 13 Gardemädchen haben schon viele lustige und akrobatische Tanzeinlagen eingeübt", sagt der Vorsitzende des Elferrates, Michael Hametner, mit seiner Glöckerlkappe auf dem Kopf so etwas wie der Bundeskanzler im Narrenstaat. Offizieller Amtsantritt der Humor-Regierung aus Kronstorf ist Montag, 11.11 Uhr, vor dem Landhaus in Linz beim traditionellen Narrenwecken im Bundesland. Dem Zeremoniell gemäß wird Landeshauptmann Thomas Stelzer nichts anderes übrig bleiben, als gegenüber der Übermacht des Faschings zu resignieren und den Schlüssel zum Landhaus an die Prinzregenten Martin II. Födermayr ("Physikus von Scharnier und Verschluss") und Julia II. Hellberg ("Justitia der Faschingsgilde") auszuhändigen.

Kronstorfs Bürgermeister Christian Kolarik (VP) hat danach noch ein paar Tage Schonfrist. Am 17. November ab 10 Uhr werden vor dem Kronstorfer Rathaus die, "Tha-lei"-Rufe so laut werden, dass Kolarik ebenfalls die Schlüssel des Amtsgebäudes symbolisch herausrücken muss, was für alle Beteiligten wieder eine Riesengaudi verheißt.

Die Gilde und das Prinzenpaar werden dann fast alle Faschingssitzungen – die eigenen finden von 24. bis 26. Jänner in der Josef-Heiml-Halle statt – und Umzüge im Land begleiten. Ein Höhepunkt ist die gemeinsame Faschingsparade mit dem "anderen Ufer", dem Ernsthofner Carnevalsclub, über die Ennsbrücke am 23. Februar.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at